Ермак объяснил свой отказ уходить на фронт после данного обещания

Ермак заявил, что его слова о намерении уйти на фронт не были официальными

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему отказался мобилизоваться и уходить на фронт, хотя, по информации New York Post, он дал такое обещание после своего увольнения. Он заявил, что эти его слова не были официальными, передает «Новини.LIVE».

«Правда в том, что я никогда не делал никаких комментариев. Это была моя личная переписка с журналисткой New York Post, в которой она спросила о моих планах, и я сказал, что вижу себя там», — сказал экс-глава ОП.

Ранее стало известно, что обещавший уйти на фронт Андрей Ермак нашел новую работу. Экс-глава офиса Владимира Зеленского создал общественную организацию «Справедливость для Украины».