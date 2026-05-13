21:52, 13 мая 2026

Защитник «Ак Барса» установил исторический рекорд в плей-офф КХЛ

Миллер первым из защитников оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил рекорд в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Американец стал первым защитником в истории лиги, оформившим хет-трик в финале Кубка Гагарина. Это произошло во втором матче серии с ярославским «Локомотивом».

Ранее два защитника Даниэль Чернквист в 2011 году и Андрей Сергеев в 2021-м оформляли хет-трики в плей-офф КХЛ. Но оба раза это происходило не в финале.

Матч «Локомотива» с «Ак Барсом» прошел ранее 13 мая в Ярославле и завершился со счетом 5:1 в пользу казанцев. Гости сравняли счет в серии --1-1, третий матч пройдет 15 мая в Казани.

