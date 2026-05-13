21:24, 13 мая 2026Спорт

«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

«Ак Барс» победил «Локомотив» на выезде и сравнял счет в финале Кубка Гагарина
Алексей Гусев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» на выезде победил ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 13 мая, и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Митчел Миллер, еще по одной шайбе забросили Илья Карпухин и Нэйтан Тодд. У хозяев гол на счету Георгия Иванова.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 1-1. В первой игре со счетом 3:1 были сильнее ярославцы. Третий матч пройдет в Казани 15 мая.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. «Ак Барс» трижды завоевывал трофей, в последний раз это произошло в 2018 году.

