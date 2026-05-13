Ермак высказался об эмоциональном разговоре с Зеленским после увольнения

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о слухах, будто у него состоялся эмоциональный разговор с главой республики Владимиром Зеленским после своего увольнения. Он опроверг эту информацию, передает «Новини.LIVE».

Экс-глава ОП заявил в разговоре с журналистом, что его беседа с украинским лидером после отставки была «абсолютно нормальной».

«Я видел это в прессе. У нас был совершенно нормальный разговор, когда я принес заявление», — сказал Ермак.

Ранее Ермака забросали яйцами возле здания суда, после того, как ему предъявили подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. Сделавший это молодой человек объяснил свой поступок тем, что чиновник обворовывал украинский народ во время боевых действий.