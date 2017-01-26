Эксперт прокомментировала российский проект конституции для Сирии

Российский проект конституции для Сирии важен, поскольку представляет собой конкретный план, который можно обсуждать и при необходимости корректировать. Об этом заявила главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, простые разговоры о новой конституции не несут большой пользы, в отличие от текста с конкретными тезисами. В то же время Звягельская полагает, что некоторые пункты документа могут оказаться неприемлемы не только для противников режима, но и для официального Дамаска. «Нынешнее правительство и президент будут возражать против целого ряда положений. Я не уверена, что их устроит, что само государство предлагается переименовать в "Сирийскую Республику", убрав из названия слово "Арабская"», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что в основном документе страны важнейшими будут две темы: ограничение полномочий президента страны и сокращение роли спецслужб, которые, по ее словам, в сегодняшней Сирии не только очень сильны, но и соперничают между собой.

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«Набором идей» проект сирийской конституции назвали и в российском МИД — такую формулировку использовала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

24 января российская делегация на переговорах в Астане передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию Сирии.

В настоящее время в Сирии действует основной закон, принятый в 2012 году.

Полная версия интервью с Ириной Звягельской будет доступна на «Ленте.ру» 28 января.