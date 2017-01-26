В МИД назвали проект сирийской конституции набором идей

Российский проект Конституции Сирии — это не фиксированная схема действий, а набор идей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это некая отправная точка для дискуссии, чтобы концентрировать их [сирийцев] и их усилия не на пустые разговоры, а на обсуждение проекта будущего своей страны», — рассказала дипломат.

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По словам Захаровой, представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции должны «сохранить наработки в Астане, где прошли межсирийские переговоры, и закрепить их».

«Они должны друг с другом разговаривать, выдавать свои варианты, говорить, что приемлемо, что нет», — резюмировала она.

Официальный представитель МИД добавила, что сирийцам самим необходимо определиться с государственным устройством. Россия, в свою очередь, придерживается позиции о едином, светском, демократическом государстве.

24 января российская делегация на переговорах в Астане передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию Сирии.

В настоящее время в Сирии действует основной закон, принятый в 2012 году.