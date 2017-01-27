СМИ сообщили о несогласии властей Сирии с рядом пунктов новой конституции

Власти Сирии отвергли несколько пунктов в проекте конституции, подготовленном Москвой. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Al Hayat.

В частности, в Дамаске не согласились с передачей законодательных функций от президента парламенту и правительству. Помимо этого, сирийские власти выступают против создания нового органа власти — Ассамблеи регионов Сирии.

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Как отмечает издание, поправки, предложенные сирийским правительством, уже направили в Москву.

24 января российская делегация на переговорах в Астане передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в конституцию Сирии.

Через два дня СМИ сообщили, что проект основного закона, подготовленного Россией, включает в себя пункт о создании на территории Сирии курдской автономии. Помимо этого, предлагается убрать из названия страны слово «арабская», оставив наименование Сирийская Республика, а также исключить пункт о главенстве законов шариата и отменить право переизбирать президента на второй семилетний срок.

В настоящее время в Сирии действует конституция, принятая в 2012 году.