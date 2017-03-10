Генштаб России сообщил о выходе сирийских войск к берегам Евфрата

Сирийская правительственная армия впервые за четыре года вышла к берегу реки Евфрат восточнее города Хафса. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

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«Под их (сирийских войск — прим. «Ленты.ру») контролем находится 15 километров береговой черты. Восстановлен контроль над станциями очистки и перекачки воды. После завершения восстановительных работ Алеппо и его пригороды будут полностью обеспечены питьевой водой. В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Евфрат», — заявил Рудской.

Он отметил, что поддержку сирийской армии при наступлении на позиции террористов оказывали ВКС РФ.

Ранее в этот же день стало известно, что российская авиагруппа в Сирии нанесла за минувшую неделю 452 авиаудара на востоке провинции Алеппо. В результате были уничтожены около 600 боевиков, 16 БМП, 41 пикап с крупнокалиберными пулеметами и более 30 единиц иной автотехники.