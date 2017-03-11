Асад назвал несогласованным нахождение военных США возле Манбиджа

Присутствие американских военных в районе сирийского города Манбидж не было согласовано с властями страны. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью гонконгскому телеканалу Phoenix TV, передает РИА Новости в субботу, 11 марта.

По словам главы государства, «любые иностранные войска, которые прибывают в Сирию без нашего приглашения, консультации или согласия, являются захватническими — вне зависимости от того, американские ли они, турецкие или какие бы то ни было еще».

Асад также отметил, что военнослужащие США не помогут его стране одержать победу над терроризмом. «Что они собираются делать? Бороться с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России)? Американцы проиграли почти все войны. Они потерпели поражение в Ираке, в конце концов им пришлось вывести свои силы. Даже в Сомали — не говоря уже о Вьетнаме и Афганистане», — заявил президент.

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Он указал, что Вашингтон «не преуспел ни в одном месте, куда посылал свои войска — он лишь создавал проблемы». Асад считает, что у американцев «очень хорошо получается создавать проблемы и уничтожать, однако они очень плохо умеют находить решения».

6 марта сообщалось, что совет города Манбидж на севере Сирии объявил о передаче города под защиту коалиции, возглавляемой США. Это произошло после того, как 1 марта турецкая армия совместно с сирийскими повстанцами атаковала вооруженный отряд городского ополчения, закрепившийся в деревне возле города.

Позднее части сирийской армии начали занимать позиции, оставленные местным ополчением, на линии соприкосновения с турецкой армией и ее союзниками из Сирийской свободной армии (ССА).