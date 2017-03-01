Турецкая армия атаковала Манбидж

Турецкая армия совместно с сирийскими повстанцами атаковала вооруженный отряд возле города Манбидж в северной части Сирии. Представитель ополчения, поддерживаемого правительством США, заявил, что операция является частью турецкой кампании «Щит Евфрата». Его слова в среду, 1 марта, передает Reuters.

Президент Турции Реджеп Эрдоган за день до этого заявил, что Манбидж — следующая цель в наступательной операции, следующая за захватом сирийского города Аль-Баб.

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Целью атаки выступала группа деревень, подконтрольных военному совету города, союзников Сирийской демократической армии. «Это очень крупная операция "Щита Евфрата" и турецкой армии в регионе Манбиджа», — сообщает представитель совета Шарфан Дарвиш.

Сирийская демократическая армия включает в себя Отряд народной самообороны (YPG), который Анкара рассматривает как ассоциированную Рабочей партии Курдистана. В 2016 году курдское боевое крыло помогло освободить Манбидж от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) при поддержке США.

24 августа Турция начала военную миссию «Щит Евфрата», целью которой было вытеснение из региона боевиков ИГ и создание «зоны безопасности» у своих границ.

