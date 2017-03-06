Сирийская армия начала занимать позиции между курдами и турецкой армией

Части сирийской армии начали занимать позиции, оставленные местным ополчением, на линии соприкосновения с турецкой армией и ее союзниками из Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя властей города Манбидж.

Как сообщил Шарфан Дарвиш, выступающий от имени Военного совета Манбиджа, договоренность об этом была заключена при посредничестве России. Согласно условиям соглашения, под контроль сирийской армии переходят пять деревень, которые ранее занимало городское ополчение, действующее при поддержке американских военных.

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Почти одновременно турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что Анкара не будет предпринимать никаких наступательных действий в направлении Манбиджа без предварительного согласования с Москвой и Вашингтоном. «Без координации нам не удастся добиться серьезных результатов, и положение дел лишь осложнится», — объяснил он.

Ранее ополченцы сообщили о передаче Манбиджа под защиту возглавляемой США коалиции. Это произошло после того, как 1 марта турецкая армия совместно с сирийскими повстанцами атаковала вооруженный отряд городского ополчения, закрепившийся в деревне возле города. За день до того президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Манбидж — следующая цель в наступательной операции после захвата сирийского города Эль-Баб.

Ополчение Манбиджа находится в союзе с Сирийской демократической армией. Частью ее являются курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Анкара рассматривает как террористические формирования. В 2016 году курдское боевое крыло при поддержке США помогло освободить Манбидж от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).