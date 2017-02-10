Асад заявил о готовности покинуть пост при потере поддержки со стороны народа

Президент Сирии Башар Асад сообщил, что готов покинуть свой пост, как только он потеряет поддержку со стороны сирийского народа. Об этом лидер Арабской Республики заявил в интервью Yahoo News, сообщает Reuters.

Глава государства отметил, что это его принципиальная позиция. По словам Асада, если его действия не будут пользоваться поддержкой населения, то это станет большой проблемой, и «он не сможет этого вынести».

Асад неоднократно заявлял, что его уход с поста президента зависит от желания народа и парламента. 7 февраля он сообщил, что Сирия не принадлежит его семье, любой гражданин страны может ее возглавить. «Сирия принадлежит сирийцам», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о том, может ли он представить, что его родные не будут находиться у власти.

Башар Асад, сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, возглавляет государство с 2000 года. В июне 2014-го был переизбран на третий срок.