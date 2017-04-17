Гарри Поттер и Йода призвали парижан отказаться от голосования за Ле Пен

На улицах Парижа появились плакаты с персонажами фильмов, призывающими французов не отдавать свои голоса за лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на выборах президента. Об этом сообщает в понедельник, 17 апреля, корреспондент РИА Новости.

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Так, волшебник Гарри Поттер просит «не называть ее имя» во время голосования. «На темную сторону силы не перейдете вы», — отмечает с плаката магистр Йода из «Звездных войн».

Герой комиксов, мультфильмов и художественных лент галл Астерикс удивляется огромной цене на рыбу. «Что?! (...) И ради этого мы покинули еврозону?!» — восклицает он. «Темно-синим кошмаром» называют происходящее и Аладдин с Жасмин — отсылка к цвету команды Ле Пен и ее имени. На всех листовках присутствует надпись «Не будем голосовать за Нацфронт».

14 апреля в Париже уже появлялись афиши с героями мультфильмов. Они пародировали официальные плакаты и заявления кандидатов в президенты. В частности, Пиноккио (персонаж сказки Карло Коллоди) уверял, что «сверчок Джимини никогда не был парламентским помощником». Таким образом художники обыграли расследование, открытое в отношении претендента на высший пост Франсуа Фийона в связи с фиктивным трудоустройством его жены и детей.

Два тура президентских выборов во Франции состоятся 23 апреля и 7 мая. Основными кандидатами на главный государственный пост страны считаются Эммануэль Макрон, представляющий им же созданное движение «Вперед!», Франсуа Фийон от партии «Республиканцы» и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.