Саркози призвал французов голосовать за Фийона

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал соотечественников отдать свои голоса за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона в ходе первого тура выборов 23 апреля. Об этом сообщает BFMTV.

В своем обращении Саркози напомнил,что в период, когда он возглавлял страну, Фийон был премьер министром. «Я работал с ним пять лет. Я знаю, что мы можем доверять ему», — заявил бывший французский лидер.

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«Для меня очевидно, что интересы Франции требуют от каждого из нас без всяких душевных терзаний проголосовать за Франсуа Фийона. Я поступлю именно так. В следующее воскресенье я прошу вас сплотиться вокруг него», — резюмировал Саркози.

Несмотря на то, что оба политика представляют «республиканцев», отношения между ними испортились после того, как Фийон обошел Саркози на внутрипартийных праймериз осенью прошлого года и стал кандидатом в президенты страны. После этого поражения Саркози заявил, что окончательно уходит из большой политики.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая. На пост главы государства претендуют 11 человек. Наиболее высоки шансы на победу у четырех кандидатов: лидера центристского движения «Вперед!» Эммануэля Макрона, главы крайнеправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, ультралевого кандидата Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона.