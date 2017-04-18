Французская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта

Полиция Марселя задержала двоих мужчин по подозрению в организации теракта. Об этом сообщает Reuters.

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По данным оперативников, задержанные планировали совершить атаку во время первого тура президентских выборов — он пройдет в стране 23 апреля. Агентство уточняет, что полицейские разыскивали подозреваемых с конца прошлой недели и задержали обоих с разницей в несколько минут.

О пойманных пока ничего не известно. Кроме того, что один из них во время тюремного заключения проникся идеями радикального исламизма. Следователи проводят обыск в квартире, которую они снимали.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй — 7 мая. За прошедшие два года от атак радикальных исламистов в стране погибли более 230 человек.