Пленный исламист признался в массовых изнасилованиях

Захваченный в плен в Ираке боевик «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) рассказал о массовых изнасилованиях, которые практикуются на оккупированных исламистами территориях. Подробности приводит Reuters.

Амар Хуссейн попал в плен к курдам во время боев под Киркуком в октябре 2016 года. Тогда погибли 99 гражданских лиц и бойцов курдских формирований и 63 боевика ИГ, двое попали в плен.

Материалы по теме Принудительный брак, изнасилование, смерть Какую судьбу «Исламское государство» готовит женщинам езидов

По словам Хуссейна, старшие командиры исламистов разрешили рядовым боевикам беспрепятственно насиловать женщин-езидок и представительниц других религиозных меньшинств. «Молодым мужчинам это нужно, это нормально», — объяснил бывший боевик. Он заявил, что вступил в ряды ИГ в 2013 году и с тех пор изнасиловал более 200 женщин и убил около 500 человек.

Его товарищ, 31-летний Адбель Рахман, заявил, что никого не убивал. К ИГ, по его словам, он примкнул потому, что раньше работал на государство, и боевики угрожали ему расправой, если он не вступит в их ряды.

ООН и ряд правозащитных организаций неоднократно обвиняли ИГ в изнасилованиях тысяч женщин и девочек от 12 лет. В декабре 2015 года в руки американских военных попали фетвы исламистов, регулирующие правила содержания рабынь. В фетвах, в частности, сообщается, когда владелец рабыни может вступать с ней в интимную связь. Отцу и сыну запрещается заниматься сексом с одной и той же женщиной. Помимо этого, в своде правил говорится, что боевикам, которые держат в рабстве мать и дочь, разрешается вступать в половую связь только с одной из них.