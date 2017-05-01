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Ле Пен обвинила Евросоюз в тоталитаризме и нашла ему альтернативу

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что ЕС превратился в тоталитарную структуру, а потому должен быть заменен на новый союз. Об этом, как передает РИА Новости, она заявила в эфире радиостанции Europe 1.

В качестве альтернативы Евросоюзу политик предложила «Европейский альянс свободных и суверенных государств».

«Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса. Тогда, может быть, найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным», — заявила Ле Пен.

Ранее соперник Ле Пен на президентских выборах Эммануэль Макрон заявил, что допускает выход Франции из ЕС, если союз не проведет реформы.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен — 21,3 процента. Второй тур пройдет 7 мая.

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