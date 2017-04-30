Ле Пен нашла объяснение «лихорадке» Макрона

Лихорадка, охватившая лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона, кандидата в президенты Франции объясняется его страхом проиграть на выборах. Такую точку зрения высказала представитель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете Le Parisien.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли она, что сможет победить Макрона, политик сказала: «Да». «И я считаю, что он сам так думает, учитывая то лихорадочное состояние и агрессию, которые овладели им и его друзьями из шоу-бизнеса в последние дни», — отметила Ле Пен.

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Кроме того, она заявила, что евро уже «мертв» и лежит тяжким бременем на стране, и на каждом французе. Политик намерена вернуть стране национальную валюту, чтобы управлять ею и приспосабливать к экономике.

24 апреля российский сенатор Алексей Пушков констатировал, что ни один опрос общественного мнения не позволяет ожидать победы кандидата от «Национального фронта» во втором этапе голосования. При этом происходит объединение правых и левых против нее.

В первом туре президентских выборов Ле Пен набрала 21,3 процента голосов. Ее основной противник — Эммануэль Макрон — набрал 24,01 процента. Они вышли во второй тур, который пройдет 7 мая.