Пушков предсказал поражение Ле Пен на выборах во Франции

После выбывания из первого тура кандидата от партии «Республиканцы» экс-премьера Франсуа Фийона, итог президентских выборов во Франции достаточно предсказуем. Такую точку зрения высказал российский сенатор Алексей Пушков, передает в понедельник, 24 апреля, РИА Новости.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, скорее всего, проиграет, так как за представителя движения «Вперед» Эммануэля Макрона будут голосовать в первую очередь как за альтернативного ей кандидата, считает Пушков.

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По его мнению, Фийон — единственный французский политик, который мог бы «перекрыть» Макрона во втором туре, поэтому сторонники преемственности, либерального лагеря и подавляющее большинство СМИ «нанесли поражение Фийону еще на подступах к первому туру».

Сенатор указал, что ни один опрос общественного мнения не позволяет ожидать победы лидера «Национального фронта» не во втором этапе голосования. В то же время происходит объединение правых и левых против нее. «То есть во втором туре с высокой степенью вероятности проиграет Ле Пен, а не победит Макрон. Потому что когда за кандидата голосуют не за его достоинства, а только лишь потому, что не нравится другой кандидат, на мой взгляд, это не слишком убедительная победа», — подчеркнул сенатор.

Ранее в понедельник стало известно, что по итогам первого тура выборов Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели — 7 мая.