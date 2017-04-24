Песков назвал примитивной версию о нежелании Москвы видеть Макрона победителем

Москва настроена выстраивать дружеские отношения со всеми, кто готов к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, является ли возможная победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции нежелательной для России. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 24 апреля.

«Это совершенно неверные утверждения, достаточно примитивные. В России традиционно готовы и хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад, и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он отметил, что говорить о поддержке Россией того или иного кандидата некорректно. Песков также подчеркнул, что Москва не вмешивается в электоральные процесса других стран.

Ранее в понедельник, комментируя результаты первого тура выборов президента Франции, пресс-секретарь главы государства заявил, что российские власти с уважением относятся к выбору французов.

Согласно данным МВД Франции, по итогам первого тура выборов лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится 7 мая.