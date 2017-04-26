Лен Пен сменила лозунг в преддверии второго тура выборов

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которую поддерживает ультраправая партия «Национальный фронт», сменила лозунг в преддверии второго тура выборов. Об этом сообщает BFMTV.

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 26 апреля 2017, 10:37

Теперь слоган кампании Ле Пен звучит «Выбирать Францию». Ранее это был «От имени народа». Презентация нового лозунга и плаката состоялась в среду, 26 апреля.

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Политик на плакате одета в синий пиджак и короткую черную юбку. Ле Пен присела на стол, обнажив правое колено, а руки, сцепив в замок, положила на стол. В левом нижнем углу надпись «Марин — президент».

В воскресенье, 23 апреля, прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента, Марин Ле Пен — 21,3 процента. Они вышли во второй тур, которой пройдет 7 мая.