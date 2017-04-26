Саркози объявил о поддержке Макрона во втором туре выборов во Франции

Бывший президент Франции Николя Саркози объявил, что во втором туре выборов главы государства он поддержит кандидата движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Об этом бывший французский лидер сообщил в своем Twitter.

Как указано в его заявлении, Саркози огорчен результатами первого тура выборов, по итогом которого борьбу за пост президента продолжают Макрон и поддерживаемая «Национальным фронтом» Марин Ле Пен.

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«Я уверен, что избрание Ле Пен и реализация ее планов несет серьезные угрозы для страны и для французов. Во втором туре я проголосую за Эмануэля Макрона, что ни в коей мере не означает, что я поддерживаю его политический проект», — написал Саркози.

После первого тура президентских выборов во Франции, ряд видных политиков призвали своих сторонников проголосовать во втором раунде за Макрона. В частности, с такими заявлениями выступили действующий президент Франсуа Олланд, не прошедший во второй тур кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и ряд других.

7 мая этого года состоится финальный раунд голосования по итогам которого станет известно имя нового главы французского государства.