Ле Пен заявила о желании иметь мирные отношения с США и Россией

Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что хочет иметь мирные отношения со всеми странами, в том числе США и Россией. Об этом она написала в своем Twitter.

По словам Ле Пен, она считает, что необходим многополярный мир. «Я уважаю все народы», — подчеркнула она.

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Также кандидат заявила, что хочет собрать всех патриотов, как справа, так и слева, неважно, за кого они голосовали в первом туре.

По данным МВД Франции, по итогам состоявшегося 23 апреля первого тура представитель движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — Ле Пен с 21,53 процента.

В поддержку Макрона высказались, в частности, его бывшие соперники — кандидат от соцпартии Бенуа Амон и представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон.

Второй тур выборов назначен на 7 мая. Опросы общественного мнения предрекают победу Макрону.