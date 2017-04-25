Российский сенатор заподозрил французов в страхе перед Ле Пен

Во втором туре президентских выборов во Франции представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен не получит больше 40 процентов голосов. Такую точку зрения высказал первый заместитель комитета Совета Федерации по международным дела Владимир Джабаров, передает «Парламентская газета» во вторник, 25 апреля.

«Остальные возьмет [лидер движения «Вперед»] Эммануэль Макрон. В том числе и потому, что по итогам первого тура президентских выборов выбывшие кандидаты призвали своих избирателей голосовать именно за него», — заявил парламентарий.

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Еще одной причиной вероятной победы Макрона он считает тот факт, что французское общество опасается «националистки» Ле Пен и полагает, что она якобы может привести Францию к катастрофе.

При этом Джабаров напомнил, что к первому туру выборов четыре претендента сумели поделить между собой голоса более 80 процентов избирателей, что, по его мнению, говорит о том, что французы не определились с тем, кто из политиков может вывести страну из кризиса.

24 апреля российский сенатор Алексей Пушков констатировал, что ни один опрос общественного мнения не позволяет ожидать победы кандидата от «Национального фронта» во втором этапе голосования. В то же время происходит объединение правых и левых против нее.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура выборов Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель Ле Пен с 21,53 процента. Второй этап голосования состоится 7 мая.