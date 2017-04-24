Разливавший шампанское за победу Трампа Жириновский собрался выпить за Ле Пен

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует в свой день рождения, 25 апреля, поднять бокал шампанского за Марин Ле Пен, прошедшую во второй тур президентских выборов во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе депутата, передает «Парламентская газета».

По итогам первого тура в лидеры вышел глава французского движения «Вперед» Эммануэль Макрон, он получил 23,75 процента голосов. За лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовали 21,53 процент граждан. Второй тур пройдет 7 мая.

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12 апреля Жириновский заявил, что выпьет за импичмент президента США Дональда Трампа, если тот продолжит нарушать свои предвыборные обещания.

В ноябре прошлого года либерал-демократы разливали в Госдуме шампанское в честь победы Трампа на выборах американского президента. Жириновский призывал граждан США голосовать за кандидата от республиканцев. Российский политик даже предполагал, что может состоять в родстве с Трампом.

В 2002 году ЛДПР организовала в Москве акцию в поддержку основателя партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена — отца Марин Ле Пен, тогда участвовавшего в президентских выборах. По итогам второго тура он получил поддержку 17,79 процентов избирателей, его соперник Жак Ширак — 82,21 процента.