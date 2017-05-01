Макрону предсказали поддержку 61 процента избирателей

Во втором туре президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон может набрать 61 процент голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса компании OpinionWay.

За кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосуют, соответственно, 39 процентов избирателей.

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При этом за последнюю неделю уровень поддержки Макрона вырос на один процент, у Ле Пен упал на эту же величину.

Ранее 1 мая оба кандидата высказались по вопросу нахождения Франции в Европейском союзе. Ле Пен заявила, что ЕС становится «тоталитарной организацией», а потому его необходимо заменить на «Европейский альянс», в котором каждая страна будет сама решать, в каких проектах ей участвовать.

В свою очередь Макрон предупредил, что если ЕС не будет реформирован, то он не исключает Frexit — выход Франции из ЕС (аналогия Brexit).