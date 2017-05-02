Ле Пен обвинили в плагиате предвыборной речи

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, поддерживаемая партией «Национальный фронт», могла скопировать некоторые фрагменты своего выступления у бывшего соперника — Франсуа Фийона. Об этом сообщили соратники представителя правого движения «Республиканцы», которые ведут Youtube-канал Ridicule TV.

В опубликованном на его странице ролике параллельно демонстрируются выступления Фийона от 15 апреля и Ле Пен от 1 мая.

Некоторые фразы практически идентичны. Например, республиканец говорит: «Есть Рейнский фронтир — самый открытый, самый опасный, но и самый многообещающий. Это немецкий мир, с которым мы часто конфликтовали, но с которым мы будем взаимодействовать во множестве сфер».

Материалы по теме Первый тур отыграли В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон

Ле Пен, в свою очередь, провозглашает практически то же самое. «Есть Рейнский фронтир, самый открытый, самый многообещающий — это немецкий мир, с которым мы будем взаимодействовать во множестве сфер, покуда нам удастся сохранить отношения союзничества, а не подчинения», — говорит она.

Оба политика также используют фразу французского премьера времен Первой мировой войны Жоржа Клеменсо: «В прошлом — солдат Господа, сегодня — солдат Свободы, Франция всегда будет солдатом идеала».

Как отмечает BBC News, соратники Ле Пен ответили на обвинения в плагиате. По словам зампреда партии «Национальный фронт» Флориана Филиппо, ее выступление — «ироничная отсылка» к речи Фийона, призванная начать дискуссию о французской идентичности. Он также заявил, что это демонстрирует готовность ультраправого политика отказаться от межпартийных противоречий.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, центрист Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен — 21,3 процента. Второй тур состоится 7 мая.