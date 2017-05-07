На площади перед Лувром эвакуировали людей

В Париже на площади перед Лувром из-за найденного бесхозного предмета эвакуировали людей. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили ТАСС в предвыборном штабе движения «Вперед!».

Сумку обнаружили собаки, обученные на поиск взрывчатки. Еще до прибытия саперов полиция эвакуировала всех находившихся на площади.

Угроза взрыва оказалась ложной, в сумке лежал аккумулятор для видеокамеры. К настоящему времени доступ на площадь восстановлен.

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Вечером 7 мая на этой площади пройдет митинг сторонников кандидата на пост президента от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. В случае победы на нем выступит лидер движения.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Голосование началось в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и продлится до 19:00 (20:00 мск).

К полудню по местному времени (13:00 мск) явка составила 28,23 процента. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54 процента зарегистрированных избирателей.