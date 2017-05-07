СМИ сообщили о лидерстве Макрона в заморских департаментах Франции

Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах по итогам голосования в заморских департаментах Франции, сообщает в воскресенье, 7 мая, бельгийская газета Le Soir.

По данным издания, лидер движения «Вперед!» на Мартинике (остров в Карибском море) получил 77,5 процентов голосов избирателей, в Гваделупе (в Вест-Индии) за него проголосовали 75,1 процента, а во Французской Гвиане (на северо-востоке Южной Америки) — 65 процентов.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Голосование продлится до 19:00 (20:00 мск).

К полудню по местному времени (13:00 мск) явка составила 28,23 процента. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54 процента зарегистрированных избирателей.

В первом туре, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен — 21,3 процента.