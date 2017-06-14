Матвиенко обеспокоилась размерами трат Запада на политику в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила участившиеся попытки вмешательства в российскую политику со стороны Запада. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 14 июня, со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

«Вмешательство во внутренние дела России идет многовекторное, закачиваются огромные деньги. По данным Росфинмониторинга, ежегодно 70-90 миллиардов рублей направляются на политическую деятельность», — сказала Матвиенко, уточнив, что средства поступают через различные некоммерческие неправительственные организации и фонды.

Парламентарий отметила, что, несмотря на эффективную работу силовых структур в этом направлении, проблему можно решить только при участии всего общества: «Сегодня, когда в мире разжигается антироссийская истерия, очень важно нам заботиться о сохранении своего суверенитета».

Ранее в среду в верхней палате парламента была создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Москвы. Ее возглавил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор отметил в беседе с «Лентой.ру», что комиссия не собирается подменять спецслужбы или надзорные органы. Парламентарии, в частности, будут заниматься сбором информации и изучением законодательной практики западных стран в этой сфере.