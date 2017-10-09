Сенаторы определили основные угрозы для России

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета определила девять направлений вмешательства во внутренние дела России, которые представляют серьезную угрозу. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

Первой строчкой в предварительном докладе комиссии указано «создание и поддержка НКО, прямо или косвенно участвующих в политической деятельности в интересах зарубежных государств».

Опасность, по мнению сенаторов, также представляет работа с образовательными учреждениями в направлениях, которые выгодны политическим конкурентам России. Следующей угрозой парламентарии назвали «использование СМИ и социальных сетей для дискредитации страны, институтов власти, политических лидеров и в целом для формирования определенных стандартов общественного мнения».

Кроме того, законодатели подчеркивают опасность дискредитации Русской православной церкви и попыток разжигания межрелигиозной розни.

Беспокоит сенаторов и стимулирование протестной повестки извне, вовлечение в протестные акции молодежи. «Разжигание межэтнических противоречий, конфликтов, инспирирование протестных акций на этнической почве в республиках Северного Кавказа, Поволжья, в Крыму» также являются угрозой внешнего вмешательства в дела России.

Кроме того, среди внешних угроз парламентарии отмечают все виды антироссийских санкций.

26 июня председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что влияние иностранных государств на внутренние процессы в России усиливается. По ее словам, об этом свидетельствуют данные из регионов.

Комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Москвы была создана в Совфеде в середине июня. Глава комиссии сенатор Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что группа не намерена подменять спецслужбы или надзорные органы.