Расследующие вмешательство в дела России депутаты нашли виновных среди СМИ

Комиссия Государственной Думы, расследующая вмешательство во внутренние дела России, установила, что «Русская служба Би-би-си», «Радио Свобода» и «Медуза» нарушили российский закон во время предвыборной кампании. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии, а также думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Комиссия также зафиксировала нарушения в работе «Голоса Америки», «Настоящего время» и «МБХ-медиа».

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