Путин разрешил признавать физлиц иностранными агентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения из иностранных или из признанных иностранными агентами российских СМИ. Закон опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 2 декабря.

Так, согласно подписанному закону, «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, <...> могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента».

Поправки будут внесены в Закон «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее закон, который в числе прочего позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента, приняли в Госдуме. Уточнялось, что все информационные материалы должны содержать пометку о статусе иноагента. Указывать это должны все, кто цитирует данный ресурс. За нарушение этого требования грозит блокировка.

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