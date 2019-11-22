Тверской суд отказался принять иск к Путину

Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно положениям Конституции России, на которые ссылается судебная инстанция, требования не могут быть предъявлены к главе государства в рамках административного судопроизводства. «Принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», — пояснили в суде.

Отмечается, что истцы могут обжаловать решение в Московском городском суде.

21 ноября основатель ФБК Алексей Навальный объявил о подаче в суд на российского лидера. По мнению сотрудников фонда, глава государства бездействовал при защите их конституционных прав — уклонялся от «исполнения обязанностей гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в части 2 статьи 80 Конституции».

Речь идет о возбужденном в отношении ФБК уголовном деле об отмывании одного миллиарда рублей. В октябре в 30 регионах России прошли обыски у сотрудников ФБК по делу об отмывании денег.

Фонд борьбы с коррупцией был включен в реестр иностранных агентов 9 октября. В Минюсте, который ведет этот перечень, заявили, что фонд финансировался в том числе организациями из Испании.

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