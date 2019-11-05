Треть россиян выступила за уголовное дело против ФБК

Почти треть россиян положительно отнеслись к обыскам в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовным делам против его работников, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

По мнению 12 процентов респондентов, такие действия властей продиктованы необходимостью противостоять зарубежному влиянию. 18 процентов объяснили это борьбой с отмыванием денег. Еще 18 процентов назвали происходящее попыткой подавить независимые антикоррупционные расследования.

Деятельность Навального положительно оценили 9 процентов опрошенных, негативно — 25 процент. Треть участников (31 процент) опроса сообщили, что им безразлична либо не известна активность оппозиционера. 47 процентов сказали, что не знают о деле против фонда.

О деле против участников летних протестов в Москве знают 30 процентов опрошенных. Столько же слышали об этом, но не в курсе подробностей. Лучше всех о деле информированы жители столицы (57 процентов). 74 процента из них считают это устрашением оппозиции. В целом из числа знающих 57 процентов уверены, что дела призваны запугать критиков власти, еще 37 процентов придерживаются официальной версии о попытке митингующих устроить массовые беспорядки.

ФБК внесен в список иноагентов за получение денежных переводов от людей, проживающих за границей.

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