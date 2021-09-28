Проект сотрудников «Важных историй» включили в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов проект «Важные иноагенты», созданный сотрудниками «Важных историй» (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 27.09.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты"», — отметили в Минюсте. Уточняется, что организация была создана лицами, ранее внесенными в реестр иноагентов.

Ранее в сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не будут отменять закон об иностранных агентах. По ее словам, в будущем закон может быть только скорректирован.

27 августа представители ряда СМИ написали открытое обращение к российским властям. В нем журналисты потребовали отменить закон об иноагентах и пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег.

Минюст признал «Важные истории» иностранным агентом в конце августа. Аналогичный статус был присвоен семи журналист издания. Тогда же иностранным агентом был признан телеканал «Дождь». До этого статус иноагентов получили «Медуза», VTimes, «Проект», «Радио Свобода».