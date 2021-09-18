Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование отменить закон об иностранных агентах и заявила, что он продолжит действовать. Об этом дипломат сообщила в своей колонке на сайте «Эхо Москвы».

По словам Захаровой, закон позволяет противостоять давлению на российских журналистов. «Если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», — отметила она.

Ранее главные редакторы ряда СМИ, в том числе изданий «Дождь» и «Медуза» (включены Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и некоторых других, написали открытое обращение к властям, где предложили 12 правок в закон «Об иностранных агентах».

Представители СМИ требуют присваивать такой статус только по решению суда, а также «запретить признавать журналистов, работающих в СМИ-„иноагентах“, „иноагентами“-физлицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на двойное наказание».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл условия рассмотрения правок к законопроекту. По его словам, предметный диалог на тему признания СМИ иноагентами начнется не раньше начала работы нового парламента.