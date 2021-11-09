Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах дурной ошибкой

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал дурной ошибкой поддержку президента Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению доктора, 73 процента украинских избирателей, поддержавших кандидатуру Зеленского, «лоханулись», поскольку выбрали президента без какого-либо представления о его будущей команде.

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«Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала», — объяснил Комаровский.

При этом врач отметил, что если бы президентом Украины вновь стал Порошенко, население республики жило бы лучше. В частности, он рассказал, что иначе могла бы сложиться ситуация с уровнем свобод в стране и эмиграцией из нее. «Это больно признавать, но надо», — подчеркнул телеведущий.

Ранее Евгений Комаровский раскритиковал языковое законодательство Украины и назвал его унизительным для жителей страны. Он заявил, что уехал бы вместе с семьей оттуда еще 30 лет назад, если бы знал, что в республике появится языковой омбудсмен.