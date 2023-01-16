Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 16 января 2023Бывший СССР

В Верховной Раде захотели уволить Арестовича

Депутаты Верховной Рады Украины начали собирать подписи за увольнение Арестовича

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады Украины начали собирать подписи в поддержку увольнения советника офиса президента Алексея Арестовича. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

По мнению депутатов, помимо увольнения Арестовича, власть должна сделать официальное заявление о том, что его «фантазии на военную тематику» не имеют никакого отношения к официальной позиции офиса президента (ОП).

Кроме того, депутаты также хотят обратиться в Службу безопасности Украины в связи с недавними заявлениями советника ОП.

«Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО — это то, что отвечает критериям государственной измены», — написал Гончаренко.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что причиной обрушения многоэтажного дома в Днепре стала работа украинских средств противовоздушной обороны. По его словам, они сбили ракету, которая пролетала над городом, но снаряд упал на дом и сдетонировал.

Позже он рассказал, что такая версия произошедших событий появилась благодаря его знакомому, который до сих пор не ошибался в своих данных. Сам же Арестович посетовал на усталость и отметил, что позволяет себе говорить свободно, рассчитывая, что взрослые люди «не будут валиться в истерику от определенных сочетаний».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Муж Бритни Спирс прокомментировал скандал в ресторане
Виктория Боня сообщила об обморожении в горах
Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча Australian Open
Эрдоган подтвердил готовность Турции взять роль посредника в мирных переговорах
Военкор привел доказательства присутствия польских регулярных сил на Украине
Россиянам перечислили бюджетные варианты пляжного отдыха зимой
Герой интервью Собчак оценил его словами «оставили только грязь»
Российского студента обманули на 200 тысяч рублей при заказе проститутки
Названа любимая модель кед знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.