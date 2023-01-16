В Верховной Раде захотели уволить Арестовича

Депутаты Верховной Рады Украины начали собирать подписи за увольнение Арестовича

Депутаты Верховной Рады Украины начали собирать подписи в поддержку увольнения советника офиса президента Алексея Арестовича. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

По мнению депутатов, помимо увольнения Арестовича, власть должна сделать официальное заявление о том, что его «фантазии на военную тематику» не имеют никакого отношения к официальной позиции офиса президента (ОП).

Кроме того, депутаты также хотят обратиться в Службу безопасности Украины в связи с недавними заявлениями советника ОП.

«Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО — это то, что отвечает критериям государственной измены», — написал Гончаренко.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что причиной обрушения многоэтажного дома в Днепре стала работа украинских средств противовоздушной обороны. По его словам, они сбили ракету, которая пролетала над городом, но снаряд упал на дом и сдетонировал.

Позже он рассказал, что такая версия произошедших событий появилась благодаря его знакомому, который до сих пор не ошибался в своих данных. Сам же Арестович посетовал на усталость и отметил, что позволяет себе говорить свободно, рассчитывая, что взрослые люди «не будут валиться в истерику от определенных сочетаний».