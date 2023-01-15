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18:24, 15 января 2023Бывший СССР

Арестович объяснил усталостью свои слова о работе в Днепре украинской ПВО

Арестович рассказал, что версия о сбитой в Днепре ракете появилась благодаря его знакомому

Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил усталостью свои слова о работе украинской противовоздушной обороны (ПВО) в Днепре. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Арестовича.

Политик рассказал, что у него нет редакторской группы, и ему самому приходится заниматься «миллионом разных процессов от информационных до практических». Он посетовал, что просто устал, и отметил, что позволяет себе говорить свободно, рассчитывая, что взрослые люди «не будут валиться в истерику от определенных сочетаний».

Арестович пояснил, что версия о том, что ракета в Днепре упала на дом после того, как ее сбила украинская ПВО, появилась благодаря его знакомому. Тот заявил, что слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. Политик добавил, что до сих пор его знакомый не ошибался в своих данных.

На момент публикации новости пост с заявлением Арестовича, на который ссылается РБК, отсутствовал в официальном Telegram-канале политика.

Ранее 15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. Утверждалось, что они сбили ракету, которая пролетала над городом. В итоге снаряд упал на подъезд и сдетонировал. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он.

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Владимир Седов
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