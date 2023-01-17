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09:51, 17 января 2023Бывший СССР

Арестович извинился за слова о причинах подрыва дома в Днепре

Советник ОП Арестович извинился за свои слова о подрыве дома в Днепре

Кадр: Telegram-канал «Arestovich / Official»

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович извинился за свои слова о причинах подрыва многоквартирного дома в Днепре, заявив, что «совершил серьезную ошибку». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны». При этом сам Арестович определил круг лиц, которым направлены извинения, а также круг тех граждан страны, перед которыми он извиняться не собирается.

«Так вот, я хочу сегодня реально принести извинения следующим людям. Первое, родственникам и близким погибших и пострадавших. Второе, жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. И третье, всем украинцам и неукраинцам, которых мои слова тоже задели», — сказал Арестович в одном из прямых эфиров.

Однако, по его словам, никаких извинений не стоит ждать политтехнологам, которые «крутили» его высказывание. «Никаких извинений, будет разговор совершенно другой», — сказал советник офиса президента Украины.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда. Затем, после возмущения его словами среди украинских политиков, Арестович объяснил свое высказывание усталостью.

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Василий Мека
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