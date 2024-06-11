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16:30, 11 июня 2024Экономика

В России оценили ущерб зерновым от заморозков

Глава РЗС Злочевский: из-за непогоды пострадали 15-30 % посевов озимой пшеницы

Фото: PxHere

Из-за майских заморозков в стране пострадали в общей сложности от 15 до 30 процентов посевов озимой пшеницы. Ущерб этому виду зерновых агрокультур от непогоды оценил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Его слова приводит ТАСС.

На фоне потери значительной части посевов экономическая ситуация в некоторых хозяйствах в настоящее время выглядит достаточно плохо, посетовал Злочевский. В предстоящем сезоне перспективы ряда мелких и неустойчивых агропредприятий рискуют стать еще более туманными.

Эксперт спрогнозировал массовые банкротства подобных хозяйств в России. Мелкие аграрии вряд ли смогут оплатить поставляемые ресурсы для пересева. «Масса мелких и неустойчивых хозяйств уже будут банкротиться в предстоящем сезоне. У них даже нет денег на пересев», — резюмировал Злочевский.

Ранее губернатор Ростовской области, считающейся одним из главных аграрных российских регионов, Василий Голубев заявил о потере около 30 процентов урожая из-за неблагоприятных погодных условий. В последние несколько месяцев в регионе практически не было дождей, что в итоге привело к столь негативным последствиям для местных аграриев. На этом фоне властям пришлось вводить режим повышенной готовности.

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      Анатолий Акулов
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