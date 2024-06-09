В одном из главных аграрных регионов России заявили о потере трети урожая

Губернатор Ростовской области Голубев заявил о потере около 30 процентов урожая

В этом году суммарные потери урожая в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий могут составить около 30 процентов. Оценку ущерба одного из главных аграрных регионов России дал губернатор Василий Голубев, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что несколько дней назад власти Ростовской области ввели режим повышенной готовности. По его словам, в регионе не было дождей в последние два месяца, что негативным образом повлияло на урожай местных сельскохозяйственных культур. «С учетом общения с селянами, я вижу потерю порядка 30 процентов урожая», — резюмировал Голубев.

Губернатор не исключил возможности введения в региона режима чрезвычайных ситуаций на фоне затяжной засухи. В марте в Ростовской области взошли почти все посевы, в апреле там установилась жаркая погода. Однако уже в мае ударили морозы, что привело к потере в общей сложности 210 тысяч гектаров агрокультур, заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о потере около 1,2 процента урожая сельскохозяйственных культур в 21 регионе страны. До этого вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что непогода в стране в начале мая навредила более чем одному миллиону гектаров посевов, из которых большая часть (850 тысяч гектаров) была засеяна зерновыми.