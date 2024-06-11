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16:23, 11 июня 2024Ценности

61-летняя Деми Мур вышла в свет в наряде за 600 тысяч рублей

Деми Мур в наряде за 600 тысяч рублей пришла на премьеру ленты Brats в Нью-Йорке

Фото: LJ Fotos / AdMedia / Globallookpress.com

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

61-летняя звезда фильма «Привидение» посетила в Нью-Йорке премьеру ленты Brats, где исполнила одну из ролей. Для мероприятия она выбрала белый костюм, состоявший из жилета без рукавов и удлиненных брюк с широкими штанинами итальянского бренда Schiaparelli. Оба предмета гардероба украшены золотистой фурнитурой.

Фото: LJ Fotos / AdMedia / Globallookpress.com

Кроме того, знаменитость надела кроссовки упомянутой марки, золотистые носы которых выполнены в форме пальцев ног. Известно, что общая сумма продемонстрированных ею вещей составила 5422 фунта (примерно 600 тысяч рублей.)

В мае Деми Мур объяснила любовь к оголению вопреки возрасту во время съемок в фильмах.

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      Алина Гостева
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