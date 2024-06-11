«Закон о никабах» внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды

В Госдуму внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Об этом сообщил депутат нижней палаты Михаил Матвеев в Telegram.

Разработку документа сопровождало общественное обсуждение, связанное с правомерностью ношения никаба — традиционного головного убора мусульманок, оставляющего открытыми только глаза.

Законопроект предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении, согласно тексту документа, составит от 15 до 30 тысяч рублей.

Как и обещал Матвеев, в проекте закона нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.

Дискуссию о запрете никаба в России инициировал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он объяснил это рисками распространения экстремизма. Идея вызывала сопротивление со стороны исламского духовенства.