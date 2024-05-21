Муфтий Москвы предупредил о напряженности в случае запрета никаба в России

Муфтий Москы Аляутдинов заявил, что запрет никаба в России вызовет напряженность

Запрет на ношения никаба (головной убор для женщин с прорезью для глаз, закрывающий лицо, — прим. «Ленты.ру») может вызвать напряженность в обществе, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Его слова передает РБК.

Он подчеркнул, что ограничение будет выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, гарантирующего гражданам России право на свободное вероисповедание.

Кроме того, муфтий выразил мнение, что любые посягательства на право ношения никаба будут расценены в мусульманских странах как репрессии в отношении ислама.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, предложил ввести запрет в России на ношение никаба. Он отметил, что они уже запрещены в некоторых странах Центральной Азии.