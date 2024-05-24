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17:45, 24 мая 2024Россия

В Госдуме раскрыли подробности проекта о запрете головного убора мусульманок

Матвеев: минимальный штраф за ношение никаба может составить 10 тысяч рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В случае принятия законопроекта о запрете никабов минимальный штраф за «спрятанное лицо» может составить 10 тысяч рублей. Подробности о готовящемся документе раскрыл депутат Госдумы Михаил Матвеев, слова которого приводит RTVI в Telegram.

Парламентарий подчеркнул, что в законопроекте не будет ни слова о головных уборах мусульманок, в том числе никабе или парандже. «В нем будет мотивация не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности», — пояснил он.

Политик также назвал хитрой позицию муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, который заявил о готовности поддержать инициативу, если будет подтверждена связь ношения никаба с ростом риска экстремизма. Матвеев призвал не устраивать рассуждения о религиозной одежде. По его словам, в условиях высоких рисков террористических угроз нужно ставить вопрос о запрете любых предметов, закрывающих лицо, кроме медицинских масок или спецодежды. «Плевать, религиозная она [одежда] или антирелигиозная. Никаб это, тыква или маска Гая Фокса», — заявил депутат.

Сроки внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму Матвеев не назвал, отметив, что документ «скоро будет готов».

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что запрет на ношение никаба может вызвать напряженность в обществе. По его словам, ограничение будет выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, гарантирующего гражданам России право на свободное вероисповедание. Помимо этого, он подчеркнул, что в мусульманских странах могут расценить запрет на традиционные женские головные уборы как репрессии в отношении ислама.

Ввести запрет на ношение никаба предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он объяснил инициативу рисками распространения экстремизма. При этом общественник подчеркнул, что ношение этого головного убора уже запрещено в ряде стран Центральной Азии.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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