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16:25, 11 июня 2024Бывший СССР

Харьковский фронт назвали стратегически важным для ВСУ

Ганчев: харьковский фронт имеет стратегическое значение для ВСУ

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Харьковский фронт — одно из горячих направлений, имеющее стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором продвигаются Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, командование ВСУ стягивает резервы в регионе, так как это направление для украинского руководства значимо не только стратегически, но и политически.

Он также сообщил, что ВС России заняли еще один населенный пункт в Харьковской области и что сейчас идут бои на севере и востоке региона.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль село Тимковка на харьковском направлении и село Артемовка в Донецкой народной республике.

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      Илья Таксюр
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