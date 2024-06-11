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16:28, 11 июня 2024Из жизни

Бык сбежал с родео и напал на женщину в красном

В США бык покалечил троих зрителей во время родео

В США бык сбежал с арены во время родео в штате Орегон, напал на зрителей и покалечил трех из них. Об этом пишет New York Post.

Попавшая на видео трагедия произошла 8 июня во время 84-го традиционного родео в городе Систерс. Камеры сняли, как бык бегает по пространству за ареной и в какой-то момент нападает на женщину в красной рубашке. Агрессивное животное несколько раз подбросило пострадавшую на рогах, а потом наступило на нее.

Позже быка удалось схватить и утихомирить, причем в процессе пострадал полицейский. Всего помощь понадобилась троим. Двоих пришлось госпитализировать, их выписали уже на следующий день.

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Хозяева быка отказались снова выводить его на арену в текущем соревновании. Они сказали, что устроят ему дополнительные тренировки и «постараются, чтобы он больше не попадал в такие ситуации».

Ранее сообщалось, что в Канаде крупный гризли набросился на охотников, которые пытались его выследить. Отец и сын с собаками пытались выследить медведя, когда он выскочил из леса прямо перед ними.

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      Никита Савин
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