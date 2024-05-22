Медведь покалечил выслеживавшего его охотника

В Канаде гризли набросился на выслеживавшего его охотника

В Канаде крупный гризли набросился на охотников, которые пытались его выследить. Об этом сообщает сайт Королевской канадской конной полиции.

Нападение случилось днем 16 мая в долине Элк-Вэлли, провинция Британская Колумбия. Отец и сын пытались с собаками выследить медведя. Неожиданно хищник появился прямо перед ними и бросился в атаку. 36-летний мужчина, имя которого не сообщается, получил «многочисленные травмы, включая переломы и рваные раны по всему телу». Несмотря на это, пострадавший сумел оказать сопротивление медведю при помощи огнестрельного оружия. После выстрелов зверь убежал.

Отец покалеченного охотника вызвал службу спасения. Чтобы доставить мужчину в больницу, понадобились усилия нескольких команд спасателей. Его пришлось поднять на тросе на борт вертолета. В больницу он прибыл в стабильном состоянии.

В тот же вечер сотрудники департамента охраны дикой природы обнаружили тушу медведя недалеко от места нападения. Зверь не пережил полученных ран.

Ранее сообщалось, что в США женщина едва не рассталась с жизнью после встречи с медведем. Американка попыталась напугать хищника, после чего он набросился на нее.

